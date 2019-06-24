Суд прекратил дело против блогера BadComedian

Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian), сообщает RNS.

Новости

Общество Kinodanz и BadComedian пришли к мировому соглашению

"Производство по гражданскому делу... прекратить", – заявила судья

На заседании представитель кинокомпании заявил ходатайство об отзыве исковых требований.

"В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме", – заявил представитель кинокомпании.

В начале июня Баженов сообщил об иске в 1 млн рублей к нему от Kinodanz. По его словам, иск был подан еще в январе. Причиной спора стал обзор Баженова на фильм "За гранью реальности". Компания обвинила блогера в нарушении допустимого объема цитирования.

Позже глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, комментируя судебное разбирательство, заявила, что в России не хватает хорошей и конструктивной кинокритики.

Накануне адвокат блогера Сергей Панченко рассказал о том, что Баженов и кинокомпания Kinodanz, подавшая на него миллионный иск, пришли к мировому соглашению. Детали указаны не были.