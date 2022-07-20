Суд прекратил уголовное дело в отношении Хованского

Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского (внесен в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму), которого обвиняли в оправдании терроризма. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — заявили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, адвокат Павел Чиков уточнил, что суд постановил отменить Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий после вступления в силу решения. Кроме того, он отметил, что прекращение уголовного дела является основанием для исключения Хованского из перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

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Общество Дело блогера Юрия Хованского поступило в суд «с истекшим сроком давности»

Петербургского блогера Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который случился в 2002 году. В конце декабря прошлого года Хованский вышел из-под стражи и с тех пор находился под запретом определённых действий.