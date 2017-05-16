Суд рассмотрит иск о взыскании с Киркорова 25 миллионов рублей долга

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Хамовнический суд Москвы в следующий понедельник, 22 мая, рассмотрит иск банка "Церих" к известному российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании долга по кредиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

По ее словам, иск о взыскании задолженности по кредитным договорам будет рассмотрен в 10:10 по московскому времени.

СМИ ранее писали, что банк "Церих" и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требуют вернуть 25 миллионов рублей, сумму двух кредитов, которые Киркоров взял в банке в 2015-м. Изначально певец вовремя погашал долг, но после того, как у банка отозвали лицензию в феврале прошлого года, он перестал платить взносы. После этого представители "Цериха" обратились в суд с иском.

РИА Новости напоминает, что банк официально признали банкротом в апреле 2016 года. Агентство также добавляет, что по законодательству в таких случаях обязательства клиентов переходят к конкурсному управляющему (АСВ).