Суд в Санкт-Петербурге признал действия нацистов во время блокады геноцидом
В ходе слушаний суд допросил специалистов и свидетелей, изучил ряд документов с грифом «секретно»
20 октября 2022, 19:36, Илья Звягинцев
Суд в Санкт-Петербурге признал действия нацистов во время блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщает РИА Новости.
Рассматривать иск по существу начали 3 октября. Суд допросил специалистов и свидетелей, а также изучил ряд документов с грифом «секретно».
Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил о том, что число погибших во время блокады составляет более миллиона человек, а нанесенный действиями нацистов ущерб оценивается в 35,3 млн рублей по текущему курсу.
Комментарии
Новости партнеров