Суд в Санкт-Петербурге признал действия нацистов во время блокады геноцидом

Суд в Санкт-Петербурге признал действия нацистов во время блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассматривать иск по существу начали 3 октября. Суд допросил специалистов и свидетелей, а также изучил ряд документов с грифом «секретно».

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил о том, что число погибших во время блокады составляет более миллиона человек, а нанесенный действиями нацистов ущерб оценивается в 35,3 млн рублей по текущему курсу.