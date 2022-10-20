Суд в Санкт-Петербурге признал действия нацистов во время блокады геноцидом

В ходе слушаний суд допросил специалистов и свидетелей, изучил ряд документов с грифом «секретно»

20 октября 2022, 19:36, Илья Звягинцев

Суд в Санкт-Петербурге признал действия нацистов во время блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассматривать иск по существу начали 3 октября. Суд допросил специалистов и свидетелей, а также изучил ряд документов с грифом «секретно».

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил о том, что число погибших во время блокады составляет более миллиона человек, а нанесенный действиями нацистов ущерб оценивается в 35,3 млн рублей по текущему курсу.

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