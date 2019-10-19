Суд вынес приговор Наталье Бочкаревой
Актрису лишили водительских прав и назначили ей штраф
19 октября 2019, 23:16, Илья Звягинцев
Суд вынес приговор за отказ от медосвидетельствования звезде сериала "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой, сообщает ТАСС.
Суд лишил актрису прав на 1 год 8 месяцев, а также назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
"Признать Бочкареву Наталью Владимировну виновной в совершении административного правонарушения по статье 12.26 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на один год восемь месяцев", – огласил постановление судья Игорь Макеев.
На заседание Наталья и ее представитель не явились.
Напомним, что Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС, при себе актриса провозила наркотики.
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