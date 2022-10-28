Суд заочно арестовал и объявил в розыск сына губернатора Красноярского края

Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Как сообщает ТАСС, решение пока не обжаловано, но пока не вступило в законную силу.

По словам источника агентства, ссу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере). Статья предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. Отмечается, что правоохранительные органы РФ будут добиваться выдачи Усса.

Напомним, что Артема Усса задержали 17 октября в Италии. 19 октября власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег ему и еще четырем гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк утверждает, что обвиняемые «участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти».

Сейчас в Италии готовят экстрадицию Усса в США — если суд признает его виновным, то он может получить до 30 лет тюремного заключения.