Судебное решение по делу няни-убийцы Бобокуловой прокомментировали в СПЧ

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Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал решение по делу няни из Узбекистана Гульчехры Бобокуловой соответствующим требованиям закона и исходящим из заключения экспертов в области судебной психиатрии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если специалисты говорят, что человек невменяем, то нельзя привлекать его к уголовной ответственности. "Человек болен и общественно опасен. Следовательно, его нужно лечить, но в психиатрической лечебнице закрытого типа", – сказал Федотов.

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При этом он отметил, что права даже больного и невменяемого человека должны соблюдаться. Поэтому СПЧ пытается контролировать соблюдение человеческих прав, в том числе в психлечебницах закрытого типа, добавил Федотов.

Напомним, в четверг, 24 ноября, Хорошевский суд Москвы решил направить Бобокулову на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Она приняла приговор спокойно.

Женщину обвиняли в убийстве малолетнего ребенка в российской столице. Ее задержали 29 февраля 2016 года у станции метро "Октябрьское Поле". При этом в руках она держала голову ребенка и кричала "Аллах акбар!".

Перед этим она совершила убийство ребенка, чьей няней являлась, и подожгла квартиру.