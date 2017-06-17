Судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер

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Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, которая широко известна по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", стал синдром обструктивного апноэ во сне (временная остановка дыхания) и "другие неустановленные факторы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Los Angeles Times и офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

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РИА Новости добавляет, что среди других факторов упоминается накопление жировой ткани в стенках артерий.

Напомним, Фишер скончалась 27 декабря прошлого года в возрасте 60 лет спустя несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился во время полета в Лос-Анджелес. Актрисе срочно оказал помощь медик на борту самолета, а после приземления ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Кэрри Фишер исполнила роль принцесси Леи Органы в кинофрашизе "Звездные войны", а также участвовала в съемках лент "Когда Гарри встретил Салли", "Сердцеедки" и других. Также актриса написала роман "Открытки с края бездны", который экранизировали.