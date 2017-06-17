Судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер

Актриса скончалась 27 декабря 2016 года через несколько дней после сердечного приступа

17 июня 2017, 11:59

Фото: odt.co.nz

Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, которая широко известна по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", стал синдром обструктивного апноэ во сне (временная остановка дыхания) и "другие неустановленные факторы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Los Angeles Times и офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

РИА Новости добавляет, что среди других факторов упоминается накопление жировой ткани в стенках артерий.

Напомним, Фишер скончалась 27 декабря прошлого года в возрасте 60 лет спустя несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился во время полета в Лос-Анджелес. Актрисе срочно оказал помощь медик на борту самолета, а после приземления ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Кэрри Фишер исполнила роль принцесси Леи Органы в кинофрашизе "Звездные войны", а также участвовала в съемках лент "Когда Гарри встретил Салли", "Сердцеедки" и других. Также актриса написала роман "Открытки с края бездны", который экранизировали.

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