Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам

Судно "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск, флаг РФ) после жалоб членов экипажа на долги по зарплате арестовано в южнокорейском порту Пусан, сообщает "Интерфакс".

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"Судно, по информации Пусанского офиса ITF (Международная федерация транспортников - ИФ), арестовано от имени членов экипажа. Сотрудники ITF оказывают поддержку нашим морякам. Так, корейский профсоюз оплатил четырем морякам билеты на родину, также моряки получили по 500$ авансом", - сообщил представитель ITF на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

На арестованном судне в Пусане остаются восемь российских моряков.

"Если судовладелец не погасит долги, судно "Николай Касаткин" будет выставлено на торги", - отметил Осичанский.

Судно "Николай Касаткин" принадлежит сахалинской компании. Жалобы на долги по зарплате поступали и от моряков, работающих на других судах этой компании.