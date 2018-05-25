Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам
Если судовладелец не погасит долги, то судно "Николай Касаткин" будет выставлено на торги
Судно "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск, флаг РФ) после жалоб членов экипажа на долги по зарплате арестовано в южнокорейском порту Пусан, сообщает "Интерфакс".
"Судно, по информации Пусанского офиса ITF (Международная федерация транспортников - ИФ), арестовано от имени членов экипажа. Сотрудники ITF оказывают поддержку нашим морякам. Так, корейский профсоюз оплатил четырем морякам билеты на родину, также моряки получили по 500$ авансом", - сообщил представитель ITF на Дальнем Востоке Петр Осичанский.
На арестованном судне в Пусане остаются восемь российских моряков.
"Если судовладелец не погасит долги, судно "Николай Касаткин" будет выставлено на торги", - отметил Осичанский.
Судно "Николай Касаткин" принадлежит сахалинской компании. Жалобы на долги по зарплате поступали и от моряков, работающих на других судах этой компании.