Суды Алтайского края создадут единый пресс-центр в Telegram

Алтайские суды решили создать объединённый пресс-центр на базе мессенджера Telegram. Об этом сообщает Совет судей Алтайского края.

Решение о создании пресс-центра приняли ещё 25 февраля. Сейчас канал под названием «Суды Алтайского края» уже можно найти в Telegram по тегу @tgsudalt, однако пока он не активен. Заниматься наполнением будет объединенный пресс-центр алтайских судов.

Целью данной инициативы является формирование положительного имиджа судебной системы, информирование, а также изучение общественного мнения.

Получать обратную связь суды смогут через комментарии, однако под постами они будут закрыты. Отмечается, что оставить заметку можно будет в специальном разделе.