Сухо и жарко. О погоде в Алтайском крае 10 июля
Период непогоды в регионе закончился
10 июля 2022, 06:10, Илья Звягинцев
Воскресенье в Алтайском крае выдастся сухим и жарким. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +26...+31 градус. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
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