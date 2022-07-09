Сухо и жарко. О погоде в Алтайском крае 10 июля

Воскресенье в Алтайском крае выдастся сухим и жарким. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +26...+31 градус. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.