Сушильщика витаминов ищут на Алтае. Что придётся делать за 29 тыс. рублей в месяц?

В Алтайском крае ищут необычных специалистов, сообщает онлайн-сервис по поиску работы hh.ru.

«Бийская компания открыла вакансию сушильщика витаминов с зарплатой от 27 000 до 29 000 рублей на руки. Необычному специалисту нужно будет заниматься перемещением полупродуктов в отделения выстойки драже и таблеток в соответствии с технологическим процессом, также в его обязанностях значится калибровка драже», — рассказали специалисты сервиса.

Претендентам не обязательно иметь опыт работы в фармацевтической промышленности, но понадобятся такие качества, как дисциплинированность, исполнительность и ответственность.

Ещё одна экзотичная вакансия — фельдъегерь. Специалисту предстоит заниматься доставкой и охраной специальной корреспонденции и ценных грузов.

«Для этой работы подойдут кандидаты, служившие в армии и готовые к командировкам. Трудоустройство будет официальным, но длительным (в течение трёх месяцев), а финальный кандидат получит полный соцпакет, страхование от несчастного случая, форменное обмундирование, а также увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск», — отметил работодатель.

Также в список необычных вакансий попали предложения для HR-менеджера по счастью, инспектора канцелярии, маслодела, промывщика золота.