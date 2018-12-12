Свердловская чиновница Глацких получила выговор из-за слов о молодежи

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что у главы департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку. Она получила выговор и возвращается к работе, написал глава региона. Ранее Глацких заявила детям-волонтерам, что государство им ничего не должно, пишет РБК.

Куйвашев отметил, что из-за ошибки Глацких никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, а также не был нанесен ущерб. "По чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет", — отметил он, добавив, что чиновница не нарушала условий договора, а ее слова не могут быть причиной для увольнения. Свердловский губернатор отметил, что проверка в отношении Глацких завершена.

Пресс-секретарь департамента информационной политики Свердловской области Сергей Симаков подтвердил изданию, что Глацких после служебной проверки получила выговор и вышла на работу на прежнюю должность.

"Она будет оставаться на своей должности в течение двух месяцев, на время реорганизации", — сказал Симаков. Ответа на вопрос, получит ли чиновница место в новом министерстве, не последовало.

Сама Глацких в интервью 66.ru заявила, что вышла на работу 10 декабря.

В начале прошлого месяца чиновница оказалась в центре скандала после того, как заявила на встрече с детьми-волонтерам, что государство им ничего не должна. "Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать", — цитирует издание слова Глацких. Позднее она принесла извинения за свои слова.

В начале декабря чиновница заявила, что не может покинуть свою должность в департаменте, поскольку сделать ей это "не позволяет совесть". 10 декабря областные власти объявили, что создадут Министерство образования и молодежной политики на базе департамента молодежной политики и Министерства общего и профессионального образования.