Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит офисную бумагу под брендом SvetoCopy, уходит из России. Об этом говорится в материалах финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года, сообщает «Интерфакс».

В компании уточнили, что также ведется процесс продажи российского бизнеса. Основной актив компании в стране — Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области.

«Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, включая получение одобрения нашего совета директоров, а также необходимых разрешений правительства для выполнения сделки», — говорится в сообщении.

Светлогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15 процентов общей выручки Sylvamo. В начале марта Sylvamo заявило о приостановке операций в России.