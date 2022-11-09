Светофор на три часа отключили на проспекте Ленина в Барнауле
Причиной отключения стал плановый ремонт на электросетях
9 ноября 2022, 09:32, Илья Звягинцев
В центре Барнаула на три часа отключили светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 9 часов утра до 12 часов дня будет отключён светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик.
Причиной для приостановки работы светофора стал плановый ремонт на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными при прохождении этого участка дороги.
Отметим, что ситуация на городских дорогах утром осложнена из-за прошедшего снега.
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