Светофор на три часа отключили на проспекте Ленина в Барнауле

В центре Барнаула на три часа отключили светофор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9 часов утра до 12 часов дня будет отключён светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Союза Республик.

Причиной для приостановки работы светофора стал плановый ремонт на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными при прохождении этого участка дороги.

Отметим, что ситуация на городских дорогах утром осложнена из-за прошедшего снега.