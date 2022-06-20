Свято место пусто не бывает. Где в Барнауле можно отмечать городские праздники, кроме устаревшей площади Сахарова?

Через три месяца Барнаул отмечает очередной День города. Пока неизвестно, где организуют главную площадку праздника. Если традиционно на площади Сахарова, то на фоне закрытия моста на Новом рынке и увеличившихся пробок город захлестнёт транспортный коллапс, ведь проспект Социалистический тоже придётся перекрывать. Между тем чиновники и общественность уже который год отмечают, что площадь «морально устарела» как главное праздничное место Барнаула, и давно пора найти ей замену. Предполагалось, что альтернативой может стать пешеходная Мало-Тобольская улица, в которую власти вложили миллионы рублей. Однако пока ведущей площадкой она не стала. Amic.ru выяснил, есть ли полноценная альтернатива центральной площади Барнаула и нужно ли городу вообще главное место для праздников.

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Некомфортная площадь

Разговоры о том, что торжества с площади Сахарова нужно переносить в другое место, идут уже давно. В 2021 году и мэр Барнаула Вячеслав Франк отмечал, что площадь — не самое идеальное место для праздников. Специалисты так же подчёркивают, что здесь нет ни инфраструктуры, ни парковок, ни точек с питанием; людям даже негде сесть и отдохнуть.

До сноса баков местные жители жаловались, что на холме у площади собирались маргиналы и пьяницы. Критиковал территорию за «мусор, грязь, антисанитарию, бутылки, иголки» и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, подчёркивая, что «такой центр иметь нельзя».

Архитекторы отмечают, что площадь Сахарова только условно можно назвать площадью: территория становится ею лишь по праздникам. Большую часть пространства занимает проезжая часть, которую приходится перекрывать ради каждого мероприятия.

Например, на Новый год ради строительства снежного городка площадь закрывают для транспорта на полтора месяца (прошлой зимой — с 4 декабря по 17 января). И на это время центр города сковывают пробки. Причём сам городок стоит всего две недели, и многие горожане даже не успевают побывать там, так как уезжают из Барнаула на новогодние каникулы. При этом на Мало-Тобольской такой городок радует барнаульцев почти всю зиму.

И если раньше с перекрытиями пл. Сахарова ещё можно было смириться, то теперь это будет сделать труднее. После закрытия путепроводов на Новом рынке 21 мая дорожная ситуация в Барнауле серьёзно обострилась. И сейчас общественность опасается, что из-за перекрытия других улиц город окончательно встанет в многокилометровых пробках.

Чиновники уже давно ищут альтернативу площади Сахарова, однако пока не находят.

А вот собеседники amic.ru, специалисты в сфере благоустройства, называют три основные точки, где можно было бы проводить главные праздники города. Это улица Мало-Тобольская (в народе — барнаульский Арбат), набережная Оби и так называемый Обской бульвар.

Однако до Мало-Тобольской и набережной добираться очень долго, отмечает барнаульский историк Данил Дегтярёв. И из новых районов по пробкам туда мало кто поедет. Чтобы у горожан появился стимул, площадки нужно улучшать, говорит архитектор Максим Максименко.

«Без осмысления, проектирования и развития сейчас ни один объект в городе не станет альтернативой Сахарова», — отмечает Максименко.

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru

Мало-Тобольская улица

Мало-Тобольская улица — часть туркластера «Барнаул — горнозаводской город», в который власти вложили более 700 млн рублей. В пешей доступности находятся набережная, Нагорный парк и парк «Центральный», которые также являются местом притяжения людей и где легко организовать сразу несколько праздничных площадок. Тем более рядом нет жилых домов, громкая музыка никому не помешает, да и никаких дорог перекрывать не нужно. Поэтому для массовых мероприятий она кажется подходящей.

Единственная проблема в том, отмечает барнаульский архитектор Андрей Атаджанов, что Мало-Тобольская довольно узкая улица и массовые сборища там организовывать неудобно. С этим согласен и руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев, который считает, что поставить большую сцену на Мало-Тобольской не получится.

Впрочем, у Вакаева есть и решение проблемы: убрать трамвайное кольцо и сделать большую площадь между Мало-Тобольской и парком «Центральный». И вот она уже может стать главным местом для мероприятий.

«Надо завершать кольцо в районе „Спартака“, убрать рельсы с улицы Ползунова и сделать там бульварчик. А площадь будет точкой притяжения к Арбату. Сейчас там её нет. Человек идёт по Арбату, а дальше видит дорогу и только потом может направиться парк. На то, чтобы обновить это пространство, не надо больших усилий. Достаточно года, чтобы всё сделать», — делится своими мыслями Вакаев.

Барнаульский архитектор Максим Максименко отмечает, что в городе уже есть проекты площади на этом участке. Но пока это лишь интересные задумки. Архитектор Алексей Квасов тоже называет идею перспективной, но, по его мнению, сейчас реализовать такой проект будет трудно из-за транспортных проблем в городе.

Также Вакаев предлагает «расширить» и сам Арбат за счёт переулков, соединяющих улицу Мало-Тобольскую с Льва Толстого. Люди смогут легко переходить между ними, пространства для гуляний станет больше. К тому же Льва Толстого хотя бы по праздникам можно перекрывать и использовать как пешеходную улицу, считает руководитель «Изумрудного». И это не вызовет таких проблем, как с площадью Сахарова.

День России на ул. Мало-Тобольской / Фото: Лина Богомолова

«Набережная может стать зрительным залом»

Барнаульская набережная уже сейчас является площадкой для массовых мероприятий. Здесь организуют фейерверки, которые собирают тысячи барнаульцев. 1 мая и 12 июня 2022 года там тоже прошли праздники, и в конце набережной устанавливали большую сцену.

Несмотря на это, эксперты сомневаются, что эта площадка сможет стать главной в городе. По мнению Алексея Квасова, она, опять же, слишком маленькая для крупных праздников, к тому же упирается в тупик.

Владислав Вакаев также отмечает, что набережная не подходит для массовых мероприятий из-за плохой логистики: вход со стороны Речного вокзала слишком узкий, а со стороны Нагорного парка попасть на набережную не смогут инвалиды, пенсионеры и другие маломобильные люди. Чтобы подняться и спуститься по лестницам, нужно быть в хорошей физической форме.

Нет нормальной пешеходной дорожки и к Речному вокзалу, говорит Вакаев. Для водителей ситуация не лучше: транспортная развязка хорошая, а вот большой парковкой территория не располагает, впрочем, как и площадь Сахарова.

Ситуацию усложнит и строительство жилых домов на месте Речного вокзала. Когда там появятся жильцы, шуметь на набережной тоже будет нельзя, опасаются эксперты. Но потенциал у этой территории есть, считают специалисты.

«Пока набережная не очень хорошо работает. Появление ещё одного дома тут создаст новые проблемы. Её потенциал надо развивать, надо двигать набережную в сторону острова Побочень, который за Ковшом находится. Также её нужно соединять пешеходными мостами с городом», — говорит Вакаев.

Максим Максименко отмечает: чтобы проводить на набережной массовые мероприятия, нужно придумывать нестандартные подходы.

«Можно сделать плавучую сцену напротив набережной. И тогда набережная и Нагорный парк могут стать своеобразным зрительным залом», — говорит Максименко.

Первомай на барнаульской набережной / Фото: amic.ru

Обской бульвар

По мнению архитектора Андрея Атаджанова, набережная и Мало-Тобольская улица сейчас годятся только для небольших мероприятий, так как это всё же «линейные» объекты. А для главных массовых праздников Барнаула стоит задействовать центр города, используя несколько площадей, относящихся к так называемому Обскому бульвару. Это площади Ветеранов, Советов и пространство у фонтана «Космос» и Нулевого километра.

Атаджанов напоминает: несколько лет назад на площади Советов уже ставили большую цену. И можно это повторять, перекрывая «для особых случаев» проспект Ленина. Но пока в городе есть транспортные проблемы, можно обойтись без перекрытий, говорит эксперт.

По мнению Атаджанова, Обской бульвар вместит всех желающих. А для ярмарок и салютов можно использовать другие пространства.

Алексей Квасов говорит, что задействовать Обской бульвар в качестве площадки для праздников можно только временно, пока не найдётся другого места. Как постоянная площадка бульвар не подходит, места всё-таки маловато. Максименко указывает, что рядом находятся жилые дома и больницы, и праздничный шум может помешать людям.

Всё, везде и сразу

Есть и другой вариант — организовывать локальные праздничные площадки в районах города. Владислав Вакаев считает, что Барнаулу уже давно пора уходить от глобальных мероприятий общегородского типа на районный уровень. Город растёт в сторону аэропорта и оттуда люди уже сейчас не едут в центр, чтобы погулять и послушать концерты. Поэтому лучше перераспределять народ, отмечает Вакаев. Жители Центрального района могут пойти на набережную, на Арбат и в парк «Центральный», Октябрьского района — в парк «Изумрудный», Ленинского района — в обновлённый парк «Юбилейный» и так далее, говорит руководитель Фонда имущества.

Концерт на площади Сахарова / Фото: amic.ru

«История с площадью Сахарова может подстегнуть власти создавать интересные общественные пространства и реконструировать общественные территории с учётом таких запросов», — считает Вакаев.

Архитектор Алексей Квасов называет идею разделения важных городских праздников разумной. По его словам, в этом случае зоны в разных частях Барнаула станут более привлекательными для людей, там будет легче работать бизнесу, их будут чаще ремонтировать и благоустраивать. Этот шаг будет полезен как для людей из спальных районов, так и для всего города, говорит Квасов.

Данил Дегтярёв согласен с тем, что мероприятия вполне можно распределить по всему городу, однако Барнаулу всё же нужно место на случай какого-нибудь большого концерта, на который, например, могут прийти 10-20 тысяч человек. И городу ещё предстоит подумать насчёт того, какую территорию задействовать.

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