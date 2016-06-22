Сямозеро в объективе: природа – палач, но преступления совершают люди

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Топоним "Сямозеро" за последние дни стал известен всей России в контексте ужасающей трагедии, связанной с массовой гибелью детей из-за преступных действий взрослых.

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Вопрос дня Что известно о трагедии в Республике Карелия?

Напомним, что в прошлую субботу, 18 июня, туристическая группа в составе 51 человека, среди которых было 47 детей, передвигаясь на лодках, попала в шторм на Сямозере. В результате суда перевернулись, погибли 13 детей. Еще один ребенок до сих пор числится пропавшим без вести.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по двум статьям: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "халатность".

В рамках дела были задержаны шесть подозреваемых, включая директора "Парк-отеля "Сямозеро" Елену Решетову и руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Последний определен под домашний арест.