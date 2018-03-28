Сын алтайского оружейника Михаила Калашникова скончался в Удмуртии

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Сын великого алтайского оружейника Михаила Калашникова Виктор скончался в возрасте 75 лет в Удмуртии. Информация об этом появилась на сайте Ижевского государственного технического университета.

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Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966-м, после окончания Ижевского механического института, начал свою трудовую деятельность в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина "Медведь-3". Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Виктор Михайлович участвовал в работах по теме "Абакан", его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Информации о том, где и когда пройдет прощание с Виктором Калашниковым, пока нет.

Напомним, что Михаила Калашникова не стало 23 декабря 2013 года. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 94 лет. Михаила Калашникова похоронили в Ижевске. В 2019 году в России будут праздновать 100-летие великого конструктора оружия. Памятные мероприятия пройдут на его Родине — в селе Курья Алтайского края.



