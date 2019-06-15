Сын Бари Алибасова рассказал об итогах обследования отца

Бари Алибасов – младший рассказал о результатах обследования отца, сообщает РИА "Новости".

По его словам, состояние продюсера группы "На-На" улучшается. В частности, почти все струпья сошли с ожогов желудка – остались только два.

Медики утверждают, что если и под ними ничего нет, то можно будет с уверенностью говорить, что жизнь музыканта теперь вне угрозы.

После этого его переведут из реанимации в обычную палату. При этом сын композитора считает, что вместо этого лучше проходить восстановление в Германии или в Казахстане, куда Алибасова позвали по "высокопоставленным каналам".

Бари Алибасов – младший аргументирует такое желание тем, что в Москве "посетители достанут отца", а в том же Казахстане он сможет дышать чистым горным воздухом в спокойной обстановке.

Ранее друг и коллега продюсера Андрей Разин заявил о том, что он до конца жизни останется "тяжелым инвалидом".

Напомним, Бари Алибасов 4 июня попал в больницу после того как по ошибке выпил средство для прочистки труб.