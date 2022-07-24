Сырный фестиваль проведут на Алтае в конце июля
Мероприятие такого формата в регионе проведут впервые
24 июля 2022, 20:40, Никита Черников
30 июля в селе Киприно Шелаболихинского района пройдет фестиваль «Как сыр в масле». Он нацелен на развитие гастрономического туризма, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Его участниками станут местные сельхозпроизводители и предприниматели.
В программу войдут презентация и дегустация сыров, детские и спортивные мероприятия, выставка современной сельхозтехники, праздничный концерт и развлекательная программа для молодежи.
Мероприятие такого формата в регионе проведут впервые, а в дальнейшем его планируют сделать ежегодным.
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