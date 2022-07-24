Сырный фестиваль проведут на Алтае в конце июля

30 июля в селе Киприно Шелаболихинского района пройдет фестиваль «Как сыр в масле». Он нацелен на развитие гастрономического туризма, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Его участниками станут местные сельхозпроизводители и предприниматели.

В программу войдут презентация и дегустация сыров, детские и спортивные мероприятия, выставка современной сельхозтехники, праздничный концерт и развлекательная программа для молодежи.

Мероприятие такого формата в регионе проведут впервые, а в дальнейшем его планируют сделать ежегодным.