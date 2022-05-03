«Сюда я больше не ездок». Олег Тиньков попрощался с Россией
Предприниматель заявил, что он забирает из страны все свои бренды
Российский предприниматель Олег Тиньков заявил, что он прощается с Россией и забирает из страны свои бренды. Пост он опубликовал в своих страницах в социальных сетях.
Предприниматель заявил, что весь его бизнес был построен честно и без каких-либо взяток, а также поблагодарил Владимира Потанина за то, что он купил его долю в «Тинькофф Банке», пусть и за бросовую цену.
Олег Тиньков также объявил о том, что он забирает из страны свои бренды.
В конце своего обращения бизнесмен процитировал «Горе от ума»: «Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорблённому есть чувству уголок. Карету мне, карету».
Напомним, ранее Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать банк после политических высказываний.