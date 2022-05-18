Сжигает беспилотник за семь секунд. РФ использует при спецоперации на Украине новейшие лазеры

В ходе спецоперации на Украине Россия начала использовать лазерные системы нового поколения «Задира», рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Как сообщает РИА Новости, «первые образцы уже используются» в спецоперации.

«Если „Пересвет“ (лазерная установка, используемая ВС РФ, — прим. ред.) ослепляет, то новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому поражению, прожигает его, чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты типа „Панциря“ и „Тора“. Сейчас на подходе вот эти системы, которые на дальности до 5 км могут абсолютно свободно сбивать различного класса беспилотники. Они уже начинают поступать, первые образцы уже используются», — заявил он.

По словам Борисова, российским учёным удалось разработать лазерные системы, которые превосходят предыдущие по мощности и способны наносить тепловое поражение за короткий срок.

«В частности, вчера было продемонстрировано на расстоянии пять километров, в течение семи секунд беспилотное средство было сожжено», — сказал зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.