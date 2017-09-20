Так растет рис: "зеленая" фотоподборка с рисовых полей

Всемирный день риса отмечается 20 сентября. Для россиян этот продукт давно стал родным.

Однако как растет эта культура, видели единицы. А ведь это целая система посадки, наука выращивания. На рисовых полях все упорядочено, там своя красота и своя атмосфера.

Смотрите подборку с полей, где выращивают рис, добавьте зелени в этот пасмурный осенний день!

#рисовыеполя Публикация от Андрей (@andreyvelikorodniy) Сен 2 2017 в 8:23 PDT

Потрясающий Китай! #китай #азия #рисовыеполя Публикация от 🐒Потрясающая Азия. (@asiamysterious) Май 10 2017 в 3:06 PDT

Собираю рис, дорого 😂😂😂 Ну а на фото, собственно, знаменитые Балийские рисовые поля ( Tegalalang Rice Terrace) 😍😍⛰ Природа на Бали безгранична, наслаждаемся новыми видами каждый день 🙈💚 Публикация от 💎 K S E N I A 💎 (@ksubones) Июл 19 2017 в 6:47 PDT

Яркие краски🗻🏞 #thailand #traveling #kanchanaburi #ricefields #brightness #таиланд #рисовыеполя Публикация от Anastasiia Biziaeva (@anastasiiabz) Авг 9 2017 в 5:13 PDT