Так растет рис: "зеленая" фотоподборка с рисовых полей
Геометричность, вода и зелень - своеобразная красота рисовых полей в инстаподборке Amic.ru
Всемирный день риса отмечается 20 сентября. Для россиян этот продукт давно стал родным.
Однако как растет эта культура, видели единицы. А ведь это целая система посадки, наука выращивания. На рисовых полях все упорядочено, там своя красота и своя атмосфера.
Смотрите подборку с полей, где выращивают рис, добавьте зелени в этот пасмурный осенний день!
Публикация от Андрей (@andreyvelikorodniy)
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Публикация от 🐒Потрясающая Азия. (@asiamysterious)
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Публикация от Bella Katz (@katz_bella)
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Публикация от Tatyana Kuzovkina (@tanya81186)
Д Е Н Ь 108...#365днейСсчастьем 💫. Рисовые поля🌱🌱🌱 . . . В телефоне много фото, но выкладывать только одну🤗 . . . . #бытькатейтожеталант #счастьедостижимо #girl #жизнь #mood #счастье #365 #мысливслух #trip #бали #bali #сказачноебали #убуд #рисовыеполя #рисовыеполябали #чебрец
Публикация от Е K A T E R I N A 💫 (@koshka_meoow)
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Публикация от Bali villas Sanur offers (@balivillassanur)
Рисовые поля (Вьетнам) Рисовые террасы во Вьетнаме являются одним из чудес, созданных совместно природой и человеком. Великолепные пейзажи стали известны на весь мир и многие именитые журналы и порталы о путешествиях вносят их в число самых красивых и запоминающихся природных достопримечательностей мира. Туристы приезжают сюда не только полюбоваться зеленью рисовых полей, но и для того, чтобы увидеть, как живут представители малых народностей. #nature #vietnam #вьетнам #рисовыеполя #travel #amazingplace #interestingplaces #waltermalis
Публикация от Walter Malis (@waltermalis)
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Публикация от Discovering Asia (@olyachuki)
#сновавраю Неделя на Бали. Как только шасси коснулись земли, я сразу почувствовала как привычное тепло разливается внутри, как меня окутывает мягкая энергия острова, что я опять дома. И это на этот раз показалось очень странным. Я не могла поверить, что наконец-то приехала. Последние полгода я постоянно куда-то ехала, всё время передвигалась в пространстве, меняла города и страны, жила в различных местах, а тут бац! и не надо больше паковать чемоданы, бронировать гостиницы, покупать билеты, планировать маршруты... Теперь нужно обустраивать жизнь на одном месте. Я, кажется, до конца это ещё не осознаю и, кажется, что всё ещё не остановилась в своём движении. На Бали, конечно, я уже тоже успела покататься. Посетила храм Батукау, до которого раньше никак не удавалась добраться. Покупалась в святых источниках Себату, ну и заглянула на рисовые террасы Тегаллаланг (на фото). Уже принимаю клиентов у себя дома и активно работаю по скайпу. Посмотрим какие у меня будут #чудесабали на этот раз :) #люблютебямойостров #iloveyoubali #балийскиезарисовки #красивожитьнезапретишь #балитерапия #красотыбали #рисовыеполя #тегаллаланг #любимыйубуд #riceterrace #bali2017 #bali #backtoparadise #alyonainbali #iloveubud #perfectmorninginbali #balitherapy #delightfortheeyes #colours #ubud #feelalive #thoughtsbecomethings #balibeauty #baliwonders #lifechanger #happyme
Публикация от Alyona Fateeva (@alyona_fateeva)
Welcome to rice paradise! #sapa #vietnam #rice #ricefield #вьетнам #сапа #рисовыеполя
Публикация от @olegzartdinov
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Публикация от Anastasiia Biziaeva (@anastasiiabz)
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Публикация от Энциклопедия путешествий (@truetravel_)
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Публикация от Stop___playing (@stop___playing)
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Публикация от Amazing Bali Tours (@amazing_bali_tours)
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Публикация от Ирэн (@iren_yurichek)
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Публикация от Veronika Bostrova (@veronika007)