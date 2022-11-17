Такой день. 11 лет для бывшего министра и проблема курящих людей в Алтайском крае

Правительство Тувы подписало меморандум с Федеральным дорожным агентством России о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории республики. В план включено строительство 130-километрового участка автодороги Кызыл-Хая (Республики Тыва) — Кош-Агач (Республика Алтай), который соединит федеральные трассы Р-257 «Енисей» и Р-256 «Чуйский тракт», почти на 300 км сократив путь, связывающий Туву с Алтаем и Новосибирской областью.

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Общество Туву решили соединить с Алтаем автодорогой через горные хребты

17 ноября во всём мире отмечают день борьбы отказа от курения. По данным алтайского Минздрава, в регионе этой вредной привычке подвержены около 30% мужчин и 14% женщин. Врачи бьют тревогу: если во всём мире количество курильщиков падает, то в Алтайском крае растёт. Причём всё больше «дымят» женщины и подростки, которые заменяют обычные сигареты электронными и модными вейпами. О том, чем опасно курение и как с ним борются в Алтайском крае, обсудили на круглом столе в краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

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Общество «Вызывает тревогу». Почему на Алтае стало больше курильщиков и чем это опасно

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов может получить 11,5 года колонии строгого режима. Такое наказание запросила прокуратура на очередном судебном заседании, прошедшем 17 ноября в Центральном районном суде Барнаула. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток. Приговор по уголовному делу может быть вынесен до конца текущего года.

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Политика Прокуратура запросила 11 лет колонии для экс-чиновника алтайского Минстроя

В Алтайском крае более 220 единиц техники обеспечивают проезд по трассам, в том числе и по тем, где сейчас самая сложная обстановка из-за снегопада и сильного ветра.