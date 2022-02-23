Такой день. Алтайские депутаты под санкциями ЕС и 500 млн рублей на дороги к туристическим местам

Все депутаты Государственной Думы от Алтайского края попали под санкции Евросоюза, которые ввели после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Единороссы Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Владимир Шаманов, члены КПРФ Мария Прусакова и Анжелика Глазкова, а также член “Справедливой России — За правду” Александр Терентьев поддержали документ.

Губернатор Виктор Томенко в своём Instagram опубликовал поздравление жителей Алтайского края с 23 февраля.

Власти Алтайского края планируют отремонтировать семь участков дорог к туристическим достопримечательностям за ближайший дорожно-строительный сезон.