Такой день. Алтайские учителя в Донбассе и «неполный» возврат денег за билеты на «Ветер Сибири»

По одному педагогу из двух районов Алтайского края согласились поехать в командировку в ЛНР и ДНР. Такие данные сообщили amic.ru в региональном минобре, отметив, что это цифры на 11 июля 2022 года. Алтайский минобр уже получил официальные представление на их командирование. Из каких конкретно сел края учителя поедут на Донбасс, в ведомстве не сообщили. Однако amic.ru известно, что предложением интересовался один из педагогов Каменского района.

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