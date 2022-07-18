Такой день. Алтайские учителя в Донбассе и «неполный» возврат денег за билеты на «Ветер Сибири»
О главных событиях Алтайского края за 18 июля
По одному педагогу из двух районов Алтайского края согласились поехать в командировку в ЛНР и ДНР. Такие данные сообщили amic.ru в региональном минобре, отметив, что это цифры на 11 июля 2022 года. Алтайский минобр уже получил официальные представление на их командирование. Из каких конкретно сел края учителя поедут на Донбасс, в ведомстве не сообщили. Однако amic.ru известно, что предложением интересовался один из педагогов Каменского района.
36 городов и районов Алтайского края примут участие в совместных торгах на закупку угля к предстоящему отопительному сезону. Совместно они собираются приобрести 83,3 тысяч тонн топлива — начальная цена контракта составляет 408,3 млн рублей.
Организаторы перенесенного фестиваля «Ветер Сибири» начали возвращать деньги за билеты спустя заявленные 10 дней ожидания. Однако многие покупатели билетов все еще не получили ответа на свои письма. Об этом они рассказали в комментариях сообщества «Ветер Сибири» во ВКонтакте.