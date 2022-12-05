Такой день. Алтайское село без воды и самые дорогие санатории в Сибири

«Росводоканал» продолжает работы в водопроводной камере в Центральном районе. Воду в 11 многоквартирных и 170 частных домов, а также в два детских сада удалось подать, а в остальные водоснабжение планируют восстановить к полуночи.

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Проблемы с водой также наблюдаются в посёлке Батунный в Заринском районе. Как рассказал глава района Валерий Тимирязев, 2 декабря 282 человека лишились ресурса из-за исчерпания водоносного слоя в скважине. На текущей неделе проведут анализы, которые укажут, можно ли восстановить подачу воды или же придётся построить новую скважину.

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В следующем году барнаульские власти займутся аварийным мостом через Барнаулку в проезде Канатном. До июля 2023 года подготовят проектно-сметную документацию для восстановления объекта, а пока движение транспорта и пешеходов по мосту запрещено.