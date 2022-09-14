Такой день. Бабье лето на Алтае и ответ Минтранса на претензии к ремонту моста в Барнауле

Министерство транспорта Алтайского края ответило на претензии ОНФ из-за некачественного ремонта мостового перехода через Барнаулку, которым занималась известная организация ДСУ № 4. Общественники заметили, что многочисленные швы не герметичны, из-за чего опоры переправы заливает водой в непогоду.

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Общество Алтайский Минтранс ответил на претензии ОНФ из-за ремонта моста через Барнаулку

Бабье лето начнётся на следующей неделе в Алтайском крае. Уже к выходным в регионе потеплеет до +20 градусов, в последующие дни воздух прогреется до +27 градусов, а отсутствие осадков лишь дополнит ощущение летних дней.

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Горбуша для жителей Алтайского края в этом году может стать настоящим деликатесом, потому что цены на неё по сравнению с прошлым годом уже выросли в два раза. Вслед за ней эксперты прогнозируют и рост стоимости кеты. Соответственно, подорожают и продукты переработки, и лососевая икра. Что происходит с ценами на морепродукты и с чем это связано, разбирался amic.ru.

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Экономика Переходим на мойву. Почему горбуша резко подорожала на Алтае и будет ли икра к Новому году

Компания «РЖД» в ближайшее время не приступит к реконструкции железнодорожного вокзала в Барнауле из-за отсутствия дополнительных средств. Изначально планировалось, что работы на объекте должны стартовать в 2022 году. Об этом amic.ru сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.