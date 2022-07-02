Такой день. Более 250 млн рублей на очистку Завьялово и снижение активности клещей в Алтайском крае
О главных событиях региона за минувшие сутки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении федеральных средств на расчистку озера Завьялово в Алтайском крае. Отмечается, что на расчистку солёного озера выделят 257 млн рублей. Работы рассчитаны на ближайшие три года — с 2022-го по 2024-й. Первый транш в размере 109 млн рублей Алтайский край получит уже в этом году.
Томскстат проанализировал цены на основные продукты в центрах сибирских регионов на 24 июня 2022 года и выяснил, что в Барнауле самые дешёвые гречка, варёная колбаса и сахар.
В Алтайском крае за прошедшую неделю от укуса клещей пострадал 491 человек, тогда как неделей ранее — 647 человек. Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники обратились с жалобами на укусы 7686 человек, из них 2182 — это дети до 14 лет. Всем детям, кому это было необходимо, ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение.