Такой день. Более 250 млн рублей на очистку Завьялово и снижение активности клещей в Алтайском крае

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении федеральных средств на расчистку озера Завьялово в Алтайском крае. Отмечается, что на расчистку солёного озера выделят 257 млн рублей. Работы рассчитаны на ближайшие три года — с 2022-го по 2024-й. Первый транш в размере 109 млн рублей Алтайский край получит уже в этом году.

Томскстат проанализировал цены на основные продукты в центрах сибирских регионов на 24 июня 2022 года и выяснил, что в Барнауле самые дешёвые гречка, варёная колбаса и сахар.

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Общество Цены на ряд продуктов в Барнауле оказались самыми низкими среди регионов Сибири

В Алтайском крае за прошедшую неделю от укуса клещей пострадал 491 человек, тогда как неделей ранее — 647 человек. Всего с начала сезона активности клещей в поликлиники обратились с жалобами на укусы 7686 человек, из них 2182 — это дети до 14 лет. Всем детям, кому это было необходимо, ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение.