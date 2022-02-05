Такой день. Более 3 тысяч новых больных COVID на Алтае и очереди на ПЦР-тестирование

Барнаульцы пожаловались на огромную очередь на ПЦР-тестирование в поликлинике № 12. В закрытом помещении собираются десятки людей, которые пытаются сдать анализ, а приём больных ведётся лишь в одном кабинете.

В Диагностическом центре Алтайского края решили увеличить мощность ПЦР-лаборатории в полтора раза. Сейчас туда ежедневно доставляют свыше 12 тысяч проб для исследования на COVID-19, тогда как мощность лаборатории — 8 тысяч.

3123 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Выздоровели 111 815 человек (+493). Умерли 8938 человек (+22, все от коронавируса).