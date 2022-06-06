Такой день. DDos АКЗС и «медиана» в разборе моста у Нового рынка

Путепровод на Новом рынке в Барнауле закрыли на реконструкцию 21 мая — она продлится полтора года, до конца ноября 2023-го. Но перед тем как возводить новую переправу, нужно разобрать старую. На сегодняшний день на объекте уже сняли трамвайные рельсы, асфальт, ограждение и электросети, убрали трубы теплоснабжения и прочие коммуникации, а также приступили к демонтажу балок.

Новости

Бизнес В Барнауле появляется все больше публикаций о продаже коммерческих площадей

Стало известно, какие звёзды и группы выступят на фестивале «Ветер Сибири», который пройдёт в Бийске с 12 по 14 августа.

12 августа для гостей фестиваля выступят «Звери», LOUNA, «Северный Флот», «АнимациЯ», Fairplaygang, «Субкультура», «Экспедиция Восход».

13 августа свои программы отыграют «Ария», Найк Борзов, Lascalaband, Вадим Самойлов, Amalgama. На закрытом мероприятии выступит «Чиж».

В последний день фестиваля выступать будут «Сплин» и «СЛОТ».

Новости

Общество «В грязи, вонище и без кондиционера». Жительница Алтайского края пожаловалась на грязный транспорт

Биологи предупредили жителей Алтайского края о том, что в этом сезоне обилия комаров ждать не стоит. Доктор биологических наук Людмила Комарова пояснила, что в момент, когда комары должны были размножаться, в Алтайском крае наблюдался сильный порывистый ветер.

Новости

Недвижимость В Барнауле за миллион евро продают здание с пунктом выдачи секс-игрушек

Официальный сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания подвергся DDos-атаке.

Специалистам удалось частично устранить проблему. Из здания АКЗС на интернет-ресурс уже можно войти. Работы продолжаются.

В АКЗС добавили, что в ближайшее время сайт парламента планируют перенести на новую платформу, что повысит уровень его защиты.

Представители парламента пояснили, что атаки на сайт ведутся постоянно, но на отражение некоторых из них нужно больше ресурсов. Для проведения атак используются иностранные серверы.