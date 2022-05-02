Такой день. ДТП с пятью пострадавшими и точка в истории бабушки с флагом

Праздник «Цветение маральника» в Алтайском крае в 2022 году посетило рекордное число туристов. Представители «Алтайтурцентра» отметили, что на мероприятии побывало около 30 тысяч человек. Это наибольшее число туристов с 2018 года.

В 2022 году организаторы подготовили впечатляющую программу. Это и народные забавы с песнями, частушками и национальными угощениями; и ярмарка мастеров, где ремесленники удивляли и восхищали своими изделиями; и танцы творческих коллективов, и будоражащее шоу барабанщиков.

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Прославившаяся в Рунете украинская бабушка с флагом СССР, давшая отпор ВСУ, не переезжала в Алтайский край. Об этом сообщили в региональном Минсоцзащиты.

«У нас в крае нет этой бабушки, которая вышла со знаменем», — сказал представитель ведомства, добавив, что доля правды в этом всё же есть, но касается она другой пожилой пары, которая прилетела к дочери с Украины.

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Пять человек получили травмы при опрокидывании легкового автомобиля в Рубцовском районе Алтайского края.

Авария случилась 1 мая около 08:05 на подъезде к посёлку Пушкино.

Со слов очевидцев, 24-летний пьяный водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и слетел с дороги, где автомобиль перевернулся.

Автомобилиста госпитализировали. Четыре пассажира — 16, 18, 21 и 23 лет — также получили травмы.