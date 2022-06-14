Такой день. Единый тариф на проезд в Барнауле и жители Алтайского края, готовые уезжать из-за работы

В Барнауле выровняют тарифы на проезд во всех видах общественного транспорта. Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов отметил, что по поручению Вячеслава Франка уже в 2022 году на территории всего городского округа введут единый тариф на проезд. По расчётам депутатов он составит 28 рублей. По предварительным данным, на реализацию этой инициативы потребуется около 59 млн рублей.

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Общество В Барнауле уравняют стоимость проезда на пригородном общественном транспорте

Осуждённый за драку у Старого базара Михаил Старцев попытался оспорить приговор, вынесенный ему ранее. Суд оставил решение в силе. На протяжении всего разбирательства Старцев и его защитники настаивали на невиновности. Они трижды пытались оспорить приговор, а прокуратура просила увеличить срок до 12 лет.

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Происшествия Осужденному за драку у Старого базара Михаилу Старцеву не удалось обжаловать приговор

Директор компании «Экосоюз» Андрей Кулагин считает, что в Барнаульской зоне тариф на вывоз мусора недостаточный для полноценной работы регоператора. По его словам, в среднем по России тариф составляет 95 рублей, в то время как в Алтайском крае средняя плата чуть более 60 рублей.