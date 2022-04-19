Такой день. Экокатастрофа на барнаульском озере и преемники министра Перфильева

Большой скандал разгорелся из-за маленького безымянного озера в Барнауле. Зимой на сетях водоканала случился прорыв и нечистоты вылились в водоём. В ведомстве уверяют, что все последствия уже давно устранены, и пробы это подтверждают, но горожане продолжают жаловаться на неприятный запах от водоёма и его плачевное состояние. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент amic.ru сам отправился к водоёму. Он посмотрел, как выглядит озеро, понюхал, чем оно пахнет, и рассказал, что там происходит на самом деле.

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Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев официально с 19 апреля покинул пост, который занимал почти три с половиной года. По его словам, решение вызвано семейными обстоятельствами. По сведениям источников amic.ru, сейчас в правительстве края рассматривают три кандидатуры, кто может возглавить ведомство вместо Алексея Перфильева. Один из них — единственный заместитель министра спорта Максим Рябцев, который ожидаемо стал временно исполняющим обязанности главы ведомства. Другой — президент краевой Федерации шахмат и известный алтайский экономист Артём Поломошнов. Третий кандидат — директор института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» Олег Баянкин.

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Спорт Преемники Перфильева. Кто может стать новым министром спорта Алтайского края

В алтайском УФНС рассказали о том, что в регионе нет дефицита чековой ленты. По информации ведомства, в крае имеется трёхмесячный запас, как у самих поставщиков, так и у заводов-изготовителей. В сообщении управления также отмечается, что некоторые предприниматели под предлогом отсутствия чековой ленты не выдают покупателям чеки. Налоговики напомнили, что за подобные нарушения предусмотрено наказание.

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Общество Алтайские налоговики опровергли информацию о нехватке чековой ленты в регионе

Власти Алтайского края вновь пересмотрели стоимость контракта на строительство Государственного художественного музея Алтайского края. В итоге общая стоимость работ достигла 2 миллиардов рублей. При этом сдать объект планируют не в конце 2022-го, а на год позже.

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Общество Стоимость строительства Художественного музея в Барнауле достигла двух миллиардов рублей

Шествие «Бессмертного полка» в Алтайском крае после двухлетнего перерыва в этом году пройдёт в традиционном — очном — формате, в связи c чем губернатор Виктор Томенко поручил властям помочь в проведении шествий в городах и районах края. Кроме того, стало известно, как отметят День Победы в Барнауле — С 5 по 8 мая в краевой столице для ветеранов проведут торжественные мероприятия, а 9-го числа праздник традиционно начнётся с возложения цветов на Мемориале Славы. По случаю праздника мэрия уже показала эскизы праздничных плакатов. Город планируют украсить к 29 апреля.