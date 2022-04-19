Такой день. Экокатастрофа на барнаульском озере и преемники министра Перфильева
О главных событиях в Алтайском крае за 19 апреля
Большой скандал разгорелся из-за маленького безымянного озера в Барнауле. Зимой на сетях водоканала случился прорыв и нечистоты вылились в водоём. В ведомстве уверяют, что все последствия уже давно устранены, и пробы это подтверждают, но горожане продолжают жаловаться на неприятный запах от водоёма и его плачевное состояние. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент amic.ru сам отправился к водоёму. Он посмотрел, как выглядит озеро, понюхал, чем оно пахнет, и рассказал, что там происходит на самом деле.
Свалка для отдыха. Кто устроил на озере в Барнауле экокатастрофу, о которой кричат жители
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев официально с 19 апреля покинул пост, который занимал почти три с половиной года. По его словам, решение вызвано семейными обстоятельствами. По сведениям источников amic.ru, сейчас в правительстве края рассматривают три кандидатуры, кто может возглавить ведомство вместо Алексея Перфильева. Один из них — единственный заместитель министра спорта Максим Рябцев, который ожидаемо стал временно исполняющим обязанности главы ведомства. Другой — президент краевой Федерации шахмат и известный алтайский экономист Артём Поломошнов. Третий кандидат — директор института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» Олег Баянкин.
В алтайском УФНС рассказали о том, что в регионе нет дефицита чековой ленты. По информации ведомства, в крае имеется трёхмесячный запас, как у самих поставщиков, так и у заводов-изготовителей. В сообщении управления также отмечается, что некоторые предприниматели под предлогом отсутствия чековой ленты не выдают покупателям чеки. Налоговики напомнили, что за подобные нарушения предусмотрено наказание.
Власти Алтайского края вновь пересмотрели стоимость контракта на строительство Государственного художественного музея Алтайского края. В итоге общая стоимость работ достигла 2 миллиардов рублей. При этом сдать объект планируют не в конце 2022-го, а на год позже.
Шествие «Бессмертного полка» в Алтайском крае после двухлетнего перерыва в этом году пройдёт в традиционном — очном — формате, в связи c чем губернатор Виктор Томенко поручил властям помочь в проведении шествий в городах и районах края. Кроме того, стало известно, как отметят День Победы в Барнауле — С 5 по 8 мая в краевой столице для ветеранов проведут торжественные мероприятия, а 9-го числа праздник традиционно начнётся с возложения цветов на Мемориале Славы. По случаю праздника мэрия уже показала эскизы праздничных плакатов. Город планируют украсить к 29 апреля.