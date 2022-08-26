Такой день. Фейерверк, «открытие» метро в День города в Барнауле и 100 млн рублей на ремонт планетария

О главных событиях Алтайского края за 26 августа

26 августа 2022, 23:49

Барнаульская гордума 30 августа на финальном заседании нынешнего созыва намерена поднять зарплату выборным должностным лицам местного самоуправления города. Индексация составит 10% и будет действовать задним числом — с 1 июня 2022 года. Решение распространяется на мэра Барнаула и четырёх депутатов, работающих в представительном органе на освобождённой основе, то есть за деньги. Это единороссы Сергей Струченко, Юрий Ряполов и Марина Понкрашева, а также либерал-демократ (состоит во фракции ЛДПР, а партию сменил на «Справедливую Россию — За правду», — прим. ред.) Дмитрий Ворсин. Отметим, что все они баллотируются и в новый состав БГД. Выборы пройдут с 9 по 11 сентября.

Последний «золотой парашют». Депутаты Барнаульской гордумы поднимут себе зарплату перед выборами

Последний «золотой парашют». Депутаты Барнаульской гордумы поднимут себе зарплату перед выборами

Закрытие путепроводов на Новом рынке глобально не повлияло на рынок недвижимости в Барнауле. Люди массово не поехали жить в центр, потому что считают трудности временными и преодолимыми. Об этом рассказала председатель Союза риелторов Барнаула Марина Ракина на пресс-конференции 26 августа.

Лучше пересесть на автобус. Поехали ли жители Барнаула жить в центр города из-за закрытия моста на Новом рынке

Лучше пересесть на автобус. Поехали ли жители Барнаула жить в центр города из-за закрытия моста на Новом рынке

3 сентября Барнаул отметит свой 292-й день рождения. В честь Дня города в краевой столице «откроется» метро, состоится выставка «Барнаул туристский», пройдёт фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём» и, конечно же, прогремит традиционный праздничный салют. Всё это следует из информации, размещённой на портале госзакупок. Amic.ru узнал, чем ещё порадуют горожан в связи с этим событием.

Без Шуфутинского, но с метро. Стала известна часть праздничной программы Дня города в Барнауле и её стоимость

Без Шуфутинского, но с метро. Стала известна часть праздничной программы Дня города в Барнауле и её стоимость

В комиссию Алтайского края по наградам поступило ходатайство Общественной палаты региона о представлении Евгения Новикова к награждению орденом «За заслуги перед Алтайским краем» второй степени. Напомним, что он отправился в ДНР с гуманитарной миссией и погиб.

Погибшего в ДНР члена Общественной палаты Алтайского края предложили наградить орденом

Погибшего в ДНР члена Общественной палаты Алтайского края предложили наградить орденом

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросам реконструкции здания планетария. Он уточнил, что в текущем году предстоит разработать проектно-сметные документы на ремонт внутренних помещений и внешнее благоустройство. Общая сумма затрат с учётом нового оборудования может приблизиться к 100 млн рублей.

Барнаульскому планетарию потребуется примерно 100 млн рублей на «звёзды, крышу и ремонт»

Барнаульскому планетарию потребуется примерно 100 млн рублей на «звёзды, крышу и ремонт»

Комментарии
    Новости партнеров