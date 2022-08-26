Такой день. Фейерверк, «открытие» метро в День города в Барнауле и 100 млн рублей на ремонт планетария

Барнаульская гордума 30 августа на финальном заседании нынешнего созыва намерена поднять зарплату выборным должностным лицам местного самоуправления города. Индексация составит 10% и будет действовать задним числом — с 1 июня 2022 года. Решение распространяется на мэра Барнаула и четырёх депутатов, работающих в представительном органе на освобождённой основе, то есть за деньги. Это единороссы Сергей Струченко, Юрий Ряполов и Марина Понкрашева, а также либерал-демократ (состоит во фракции ЛДПР, а партию сменил на «Справедливую Россию — За правду», — прим. ред.) Дмитрий Ворсин. Отметим, что все они баллотируются и в новый состав БГД. Выборы пройдут с 9 по 11 сентября.

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Закрытие путепроводов на Новом рынке глобально не повлияло на рынок недвижимости в Барнауле. Люди массово не поехали жить в центр, потому что считают трудности временными и преодолимыми. Об этом рассказала председатель Союза риелторов Барнаула Марина Ракина на пресс-конференции 26 августа.

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3 сентября Барнаул отметит свой 292-й день рождения. В честь Дня города в краевой столице «откроется» метро, состоится выставка «Барнаул туристский», пройдёт фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём» и, конечно же, прогремит традиционный праздничный салют. Всё это следует из информации, размещённой на портале госзакупок. Amic.ru узнал, чем ещё порадуют горожан в связи с этим событием.

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В комиссию Алтайского края по наградам поступило ходатайство Общественной палаты региона о представлении Евгения Новикова к награждению орденом «За заслуги перед Алтайским краем» второй степени. Напомним, что он отправился в ДНР с гуманитарной миссией и погиб.

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Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросам реконструкции здания планетария. Он уточнил, что в текущем году предстоит разработать проектно-сметные документы на ремонт внутренних помещений и внешнее благоустройство. Общая сумма затрат с учётом нового оборудования может приблизиться к 100 млн рублей.