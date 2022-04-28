Такой день. Фейки о выплатах участникам спецоперации и жесткое ДТП в Алтайском крае

В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы Барнаульская городская Дума 25 апреля 2022 года приняла решение о единоразовой финансовой помощи участникам военной спецоперации на Украине в связи с празднованием Дня Победы. В качестве доказательства прикрепляется ксерокопия якобы решения БГД на 17-й сессии девятого созыва от 25 апреля 2022 года за подписью председателя БГД Галины Буевич.

В этом документе указывается, что участникам специальной военной операции на Украине выплачивается единовременная материальная помощь в размере 1000 рублей. Тем, кто получил ранение в ходе операции, помощь должна составить 1500 рублей. А семьям погибших — 3000 рублей.

В БГД сообщили, что в действительности подобный документ не издавался, а информация в нём не соответствует действительности.

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В Барнауле дорожники приступили к установке знаков выделенных полос и запрета на парковку в центре города. Это делается в рамках подготовки к началу реконструкции моста у Нового рынка. С 10 мая выделенные полосы появятся на проспекте Ленина — от улицы Партизанской до площади Октября, а также на проспекте Калинина — на участке от проспекта Ленина до улицы Цеховой.

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Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 28 апреля проголосовали против внесения изменений в бюджет города. Речь шла о выделении средств на исполнение судебных решений. Сейчас долг города по исполнительным листам превышает 7,4 млрд рублей, а это около 70% всей расходной части бюджета.

Народные избранники мотивировали своё решение тем, что если выполнить требования прокуратуры и направить деньги на исполнение судебных актов, то в бюджете не останется средств на зарплаты, финансирование коммунальных услуг и других приоритетных расходов. Кстати, против такого решения выступили не только сами депутаты. Аналогичной точки зрения придерживаются в мэрии и Счётной палате Барнаула.

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Смертельное ДТП произошло в Барнауле ранним утром 28 апреля. Иномарка, которой управляла молодая женщина, слетела в кювет и перевернулась. Вместе с ней в машине ехала её четырёхлетняя дочь. Девочка выжила. По данным ГИБДД, она получила травму головы, но подробностей о её состоянии пока нет.