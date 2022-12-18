Такой день. Гибель подростка и нападение бродячих собак

В Барнауле жители дома № 137 по улице Микронной пожаловались на рабочих, которые протягивают трубы от Антона Петрова до Советской Армии и мешают всем спать.

По словам горожан, работы длятся уже две недели. Причём в первую неделю заканчивали в 23:00, а в последнюю «это просто ужас, приезжают работать не раньше 11 утра и работают до 2 часов ночи».

«Техника гремит, не выключается, проблесковые маячки на технике работают, трубы тянут тракторами, грохот, как будто война началась. Техника некоторая работает прям под окном. <...> Когда начинают тянуть трубу — это ужас [какой] грохот, не описать. Вибрация в стенах, такое ощущение, что дом сейчас завалится», — рассказали жильцы.

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По информации источника, девочка упала с общего балкона, а в момент падения с ней рядом была ещё одна 15-летняя девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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«Кусали, трепали за одежду. На её крик о помощи поспешил мужчина и отогнал их, огромное ему спасибо. Ребёнок просто шёл в школу, почему на территории школы бегают псы? Так не должно быть», — рассказала горожанка.

В комментариях жители Славгорода подтвердили информацию о том, что проблема с бродячими животными в городе стоит очень остро.