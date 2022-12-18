Год кролика

Такой день. Гибель подростка и нападение бродячих собак

Главные новости в Алтайском крае 18 декабря

18 декабря 2022, 22:45, Илья Звягинцев

В Барнауле жители дома № 137 по улице Микронной пожаловались на рабочих, которые протягивают трубы от Антона Петрова до Советской Армии и мешают всем спать.

По словам горожан, работы длятся уже две недели. Причём в первую неделю заканчивали в 23:00, а в последнюю «это просто ужас, приезжают работать не раньше 11 утра и работают до 2 часов ночи».

«Техника гремит, не выключается, проблесковые маячки на технике работают, трубы тянут тракторами, грохот, как будто война началась. Техника некоторая работает прям под окном. <...> Когда начинают тянуть трубу — это ужас [какой] грохот, не описать. Вибрация в стенах, такое ощущение, что дом сейчас завалится», — рассказали жильцы.

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Студия Артемия Лебедева отсудила у барнаульской фирмы 300 тысяч рублей

В Барнауле 15-летняя девочка погибла после падения с балкона многоэтажки на Власихинской, 81.

По информации источника, девочка упала с общего балкона, а в момент падения с ней рядом была ещё одна 15-летняя девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Рубцовчане пожаловались на опасные колеи на дорогах города

Рубцовчане пожаловались на опасные колеи на дорогах города

Жительница Славгорода рассказала о том, что на её дочь по пути в школу напали бездомные собаки.

«Кусали, трепали за одежду. На её крик о помощи поспешил мужчина и отогнал их, огромное ему спасибо. Ребёнок просто шёл в школу, почему на территории школы бегают псы? Так не должно быть», — рассказала горожанка.

В комментариях жители Славгорода подтвердили информацию о том, что проблема с бродячими животными в городе стоит очень остро.

Частный дом сгорел ночью в Барнауле

Частный дом сгорел ночью в Барнауле

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