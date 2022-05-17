Такой день. Изменения маршрутов общественного транспорта в Барнауле и ситуация с врачами в Троицкой ЦРБ

О главных событиях Алтайского края за 17 мая

18 мая 2022, 00:05

После закрытия моста у Нового рынка в Барнауле изменятся схемы движения общественного транспорта. По-новому ездить будут автобусы, троллейбусы и трамваи, для которых строят специальные разворотные кольца. Увидеть обновлённые маршруты можно в этом материале.

Как изменятся маршруты общественного транспорта в Барнауле после закрытия моста у Нового рынка

Как изменятся маршруты общественного транспорта в Барнауле после закрытия моста у Нового рынка

Жители села Троицкого обратились к депутату АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгении Боровиковой с жалобой на ситуацию в местной ЦРБ. По их словам, в медучреждении нет невропатолога, эндокринолога, дерматолога, лора, кардиолога и прочих узкопрофильных специалистов, не хватает терапевтов. На днях заявление об увольнении подали хирург и его супруга-терапевт.

Жители Троицкого района пожаловались на главврача местной ЦРБ после массового оттока кадров

Жители Троицкого района пожаловались на главврача местной ЦРБ после массового оттока кадров

Как утверждают жители села, причиной тяжёлой кадровой ситуации в ЦРБ стал конфликт специалистов с главным врачом — Константином Фадиным.

«Главврач прилагает все усилия, для того чтобы не придать огласке тот факт, что районная больница в очередной раз теряет кадры по его вине», — пишут в обращении жители Троицкого.

Главврач Троицкой ЦРБ Константин Фадин не согласен с критикой жителей в свой адрес относительно острого дефицита кадров, возникшего в медучреждении за последнее время. По его мнению, ЦРБ в целом справляется с задачей оказывать помощь населению, а количество новых специалистов, пришедших в районную больницу, говорит само за себя.

Кадровые проблемы есть у всех. Главврач Троицкой ЦРБ ответил на критику в свой адрес

Кадровые проблемы есть у всех. Главврач Троицкой ЦРБ ответил на критику в свой адрес

Рестораны «Макдоналдс» в Барнауле и в Сибири в ближайшее время не закроются. Пока они работают в обычном режиме, а окончательного решения по поводу смены их названия ещё не принято. Об этом изданию amic.ru рассказали в ООО «ГиД», которое владеет точками в Барнауле.

Пока открыты. Что будет с ресторанами «Макдоналдс» в Барнауле и сменится ли у них название?

Пока открыты. Что будет с ресторанами «Макдоналдс» в Барнауле и сменится ли у них название?

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