Такой день. Изменения маршрутов общественного транспорта в Барнауле и ситуация с врачами в Троицкой ЦРБ

После закрытия моста у Нового рынка в Барнауле изменятся схемы движения общественного транспорта. По-новому ездить будут автобусы, троллейбусы и трамваи, для которых строят специальные разворотные кольца. Увидеть обновлённые маршруты можно в этом материале.

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Общество Как изменятся маршруты общественного транспорта в Барнауле после закрытия моста у Нового рынка

Жители села Троицкого обратились к депутату АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгении Боровиковой с жалобой на ситуацию в местной ЦРБ. По их словам, в медучреждении нет невропатолога, эндокринолога, дерматолога, лора, кардиолога и прочих узкопрофильных специалистов, не хватает терапевтов. На днях заявление об увольнении подали хирург и его супруга-терапевт.

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Общество Жители Троицкого района пожаловались на главврача местной ЦРБ после массового оттока кадров

Как утверждают жители села, причиной тяжёлой кадровой ситуации в ЦРБ стал конфликт специалистов с главным врачом — Константином Фадиным.

«Главврач прилагает все усилия, для того чтобы не придать огласке тот факт, что районная больница в очередной раз теряет кадры по его вине», — пишут в обращении жители Троицкого.

Главврач Троицкой ЦРБ Константин Фадин не согласен с критикой жителей в свой адрес относительно острого дефицита кадров, возникшего в медучреждении за последнее время. По его мнению, ЦРБ в целом справляется с задачей оказывать помощь населению, а количество новых специалистов, пришедших в районную больницу, говорит само за себя.

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Общество Кадровые проблемы есть у всех. Главврач Троицкой ЦРБ ответил на критику в свой адрес

Рестораны «Макдоналдс» в Барнауле и в Сибири в ближайшее время не закроются. Пока они работают в обычном режиме, а окончательного решения по поводу смены их названия ещё не принято. Об этом изданию amic.ru рассказали в ООО «ГиД», которое владеет точками в Барнауле.