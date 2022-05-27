Такой день. Изменения в схеме движения в Барнауле и восстановление Дома афганцев после пожара

Схема движения транспорта изменится на отдельных дорожных участках в Барнауле с 30 мая. Нововведения внедряют в тестовом режиме по результатам мониторинга дорожной обстановки и для повышения пропускной способности из-за закрытия моста у Нового рынка на ремонт.

Новости

Новости Барнаула В Барнауле с 30 мая изменится схема движения транспорта на отдельных участках. Рассказываем где

Барнаульская строительная компания «Век-Строй» стала победителем электронного конкурса на реставрацию исторического здания, известного как Дом афганцев. Объект пострадал от пожара несколько лет назад. На работы выделили 236,9 млн рублей.

После реконструкции памятника архитектуры туда вернут военно-исторический отдел краеведческого музея. Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и билетная касса. Подрядчик будет обязан провести ремонт в течение 390 дней после подписания документов.

Новости

Культура В Барнауле нашли подрядчика, который за 237 млн восстановит Дом афганцев после пожара

Подрядные организации приступили к ремонту 13 улиц в городе Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Всего в этом году приведут в порядок 19 участков городских дорог общей протяжённостью более 25 км. Кроме того, с нуля будет построена дорога по улице Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского). На все эти цели из различных источников бюджетов в рамках нацпроекта «БКД» выделено более 914 миллионов рублей.

Новости

Общество В Барнауле в рамках нацпроекта приступили к ремонту 13 дорог

УАЗ «буханка» и легковой автомобиль столкнулись на трассе Бийск — Барнаул. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, в результате первый перевернулся на крышу, а второй улетел в кювет.

Водитель УАЗа и два пассажира автомобиля Mercedes получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение.