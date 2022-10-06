Такой день. Конец первого этапа частичной мобилизации и проект регионального бюджета
Главные новости в Алтайском крае 6 октября
Первый этап частичной мобилизации, завершившийся в Алтайском крае к началу октября, прошёл без скандалов, хотя и не обошёлся без некоторых ошибок, связанных с призывом. Такую оценку дал губернатор Виктор Томенко на заседании регионального правительства 6 октября.
«Министр обороны заявил, что из 300 тысяч человек, которые должны быть мобилизованы, 200 тысяч уже на местах. Это касается и Алтайского края», — отметил Томенко.
Точное число мобилизованных из края глава региона называть не стал.
Общий объём доходов бюджета Алтайского края на 2023 год планируется в сумме 139,818 млрд рублей, расходов — 153,3 млрд. Дефицит составит 14,5 млрд рублей. Все цифры пока носят предварительный характер, они должны «подрасти», после того как будет рассмотрен федеральный бюджет и определены меры дополнительной финансовой поддержки для регионов. Проект краевого бюджета в первом чтении рассмотрят депутаты АКЗС на ближайшей сессии, пока же документ одобрили на заседании краевого правительства.
Зампред АКЗС Денис Голобородько рассказал о фонде, который осуществляет сбор средств для помощи мобилизованным гражданам и их семьям.
Парламентарий подчеркнул, что поскольку жители Алтайского края сейчас самостоятельно объединяются для оказания поддержки мобилизованным из региона, а также решают вопросы по поддержке их семей, власти решили организовать подобную работу в рамках уже существующего фонда.