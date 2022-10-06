Такой день. Конец первого этапа частичной мобилизации и проект регионального бюджета

Первый этап частичной мобилизации, завершившийся в Алтайском крае к началу октября, прошёл без скандалов, хотя и не обошёлся без некоторых ошибок, связанных с призывом. Такую оценку дал губернатор Виктор Томенко на заседании регионального правительства 6 октября.

«Министр обороны заявил, что из 300 тысяч человек, которые должны быть мобилизованы, 200 тысяч уже на местах. Это касается и Алтайского края», — отметил Томенко.

Точное число мобилизованных из края глава региона называть не стал.

Новости

Общество Алтайский край передал Славяносербскому району ЛНР спецтехнику

Общий объём доходов бюджета Алтайского края на 2023 год планируется в сумме 139,818 млрд рублей, расходов — 153,3 млрд. Дефицит составит 14,5 млрд рублей. Все цифры пока носят предварительный характер, они должны «подрасти», после того как будет рассмотрен федеральный бюджет и определены меры дополнительной финансовой поддержки для регионов. Проект краевого бюджета в первом чтении рассмотрят депутаты АКЗС на ближайшей сессии, пока же документ одобрили на заседании краевого правительства.

Новости

Политика Развитием новых российских территорий займётся замминистра РФ из Барнаула Вадим Васильев

Зампред АКЗС Денис Голобородько рассказал о фонде, который осуществляет сбор средств для помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

Парламентарий подчеркнул, что поскольку жители Алтайского края сейчас самостоятельно объединяются для оказания поддержки мобилизованным из региона, а также решают вопросы по поддержке их семей, власти решили организовать подобную работу в рамках уже существующего фонда.