Такой день. Корь в Барнауле и дебошир с топором в бийском супермаркете

Главные новости в Алтайском крае 15 января

15 января 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле ищут людей, которые контактировали с заболевшими корью.

13 января в городе зарегистрировали первый случай заболевания. Сейчас в краевой столице проводятся противоэпидемические мероприятия, а также устанавливается круг контактных лиц.

Отмечается, что единственным действенным методом профилактики заболевания является прививка.

Новая часть "Аватара" Джеймса Кэмерона пользуется большой популярностью у барнаульцев. Билеты в кинотеатрах нужно покупать заранее.

В ТРЦ "Арена" купить билеты на кассе день в день уже не получится. Администрация кинотеатра вывесила уведомление о том, что на 15 января билетов в кассах уже нет.

Зрителям предлагают приобретать билеты на фильм заранее.

Неадекватного мужчину заметили вечером 14 января в одном из бийских супермаркетов.

Происшествие случилось в здании, расположенном по адресу ул. Трофимова, 147. По словам очевидцев, горожанин, вооружённый ножом и топором, сначала угрожал кассиру супермаркета, а затем пошёл проявлять свою агрессию на улицу.

Он кидался на прохожих, а также повреждал припаркованные рядом машины.