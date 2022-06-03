Такой день. Кредит Алтайскому краю на сумму более 3 млрд рублей и траты на новый электротранспорт

В барнаульском детсаду воспитатель ударила больного ребенка между глаз. Историей нападения на её сына поделилась в соцсети мама мальчика. У группы, по словам женщины, есть своя замечательная воспитатель, но в тот день она не работала, и её подменяла коллега.

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Происшествия В барнаульском детсаду воспитатель ударила больного ребенка между глаз

Правительство России одобрило заявку Алтайского края на предоставление дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму более 3 миллиардов рублей.

За счёт средств одобренного инфраструктурного бюджетного кредитования на сумму 3 миллиарда 38,1 миллиона рублей в 2023-2024 годах планируется профинансировать строительство трёхуровневой транспортной развязки на Змеиногорском тракте, реконструкцию водопроводных сетей в Центральном районе Барнаула, а также возведение дороги по улице Сергея Семёнова.

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Общество Алтайскому краю одобрили инфраструктурный кредит на сумму более 3 млрд рублей

Более 1 миллиарда рублей направят в Алтайском крае на обновление электротранспорта. В этом году в крае проводят мероприятия по развитию этого вида транспорта в рамках госпрограммы.