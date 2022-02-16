Такой день. Лекарства от коронавируса прибыли на Алтай, на общественный транспорт выделили миллиард

Почти 90 тысяч упаковок препаратов для лечения больных коронавирусом поступило в Алтайский край на прошлой неделе. В аптеки региона привезли 20 450 упаковок умифеновира, 17 500 упаковок парацетамола, а также 50 000 упаковок мази “Виферон”. До конца недели лекарства продолжат поступать в регион.

Власти Алтайского края выделили миллиард рублей на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Этих денег хватит на покупку 14 новых трамваев и 10 троллейбусов. Это первое масштабное обновление автопарка за последние 10 лет.

За 2022 год в Алтайском крае построят более 10 новых спортивных объектов. Среди них будут семь площадок ГТО в Баевском, Курьинском, Локтевском, Панкрушихинском, Табунском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах. Также сейчас возводятся три спорткомплекса в Барнауле.

Суд обязал МУП “ЯТЭК” выплатить администрации Ярового долг в размере 79,9 млн рублей. Задолженность предприятия, эксплуатирующего городскую ТЭЦ, скопилась за поставки угля из городского запаса в 2019-2020 годах.

Траты на оплату больничных листов в Алтайском крае превысили 5,5 млрд рублей, а всего за время пандемии они выросли на 70%.

В центре Барнаула возобновили строительство 16-этажки по адресу Димитрова, 150. Восемь лет назад работу над объектом начала компания “Стройгаз”, которая обанкротилась, после того как возвела первый этаж.

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за двойной продажи препарата “Элизария” алтайскому Минздраву.

Средняя цена килограмма сливочного масла в Алтайском крае поднялась до 668 рублей. По сравнению с концом прошлого года продукт подорожал более чем на 10%.