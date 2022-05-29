Такой день. Лось в черте города и новая схема движения на Калинина

Лося заметили на оживлённом участке дороги в Барнауле. Инцидент произошёл на шоссе Ленточный бор неподалёку от Трассы здоровья. Водитель двигался по дороге и в какой-то момент перед ним выскочил большой лось. Животное перебежало через дорогу и скрылось в другой части леса. Автолюбителю удалось избежать столкновения.

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В Барнауле изменится схема движения на одном из участков проспекта Калинина.

«В целях повышения пропускной способности пр. Калинина при движении со стороны ул. Северо-Западной на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина с 30 мая изменится организация движения в соответствии с указанными направлениями», — пояснили в мэрии.

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Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил о резком росте количества смертельных ДТП в регионе за первые четыре месяца 2022 года. По данным на начало мая, в крае в дорожно-транспортных происшествиях погибло 72 человека. При этом в прошлом году за четыре месяца смертность в результате аварий составила 48 человек.

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