Такой день. Беженцы из Донбасса в России и макет парка «Юбилейный»

В Ростовскую область массово прибывают беженцы из ДНР и ЛНР, а им на помощь отправляют бюджетные деньги, сотрудников МЧС и чиновников. Прочитайте разбор ситуации amic.ru с эвакуированными жителями Донбасса: сколько человек приехало в Россию и как им помогают российские власти.

В администрации Барнаула установили макет парка «Юбилейный», который разработал институт архитектуры и дизайна АлтГТУ. Макет представляет собой полную концепцию благоустройства парка, которое потребует около пяти лет. Работы начнутся в 2022 году.

АКЗС на февральской сессии рассмотрит увеличение до 1,2 млрд рублей и более объёма финансирования жилищных сертификатов для детей-сирот. Это на 600 млн больше, чем планировалось изначально.

Власти Москвы направили бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусом в девять субъектов РФ — в том числе и в Алтайский край. Медики прибудут в регион на две недели.

Волчно-Бурлинскую среднюю школу Крутихинского района открыли после капитального ремонта, для которого привлекли 36,1 млн рублей из местного и краевого бюджетов. В учреждении обновили спортивный зал, пищеблок и кабинеты. Также учебное заведение получило новые системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Посты Ространснадзора в Алтайском крае в 2021 году оснастили оборудованием весового контроля транспортных средств. Также в регионе появились и дополнительные посты. Цель этого — контроль за перемещением российского зерна в Казахстан после обнаруженных нарушений при поставках.