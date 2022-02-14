Такой день. Миллиард рублей на общественный транспорт и штормпрогноз в Алтайском крае

Днём 15 и ночью 16 февраля в Алтайском крае ожидается снег, по югу временами сильный снег, метели и усиление ветра до 20 м/с. Осадки прогнозируются на всей территории края интенсивностью от небольших до сильных на юге. В связи с этим в краевом главке МЧС предупредили о возможных обрывах линий электропередачи, ухудшении дорожной обстановки и падении деревьев.

Депутат Госдумы, “алтайская шпионка“ Мария Бутина рассказала об отношении к Дню святого Валентина. По её мнению, праздник 14 февраля — “вражеское мракобесие”.

Власти Алтайского края направят на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске один миллиард рублей. Министр финансов Алтайского края Данил Ситников отметил, что решение о выделении средств принято с учётом высокого износа подвижного состава.