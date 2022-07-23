Такой день. Награды Шукшинского кинофестиваля и две серьезные детские травмы

Главные новости в Алтайском крае 23 июля

23 июля 2022, 23:29, Илья Звягинцев

23 июля в селе Сростки на горе Пикет прошла церемония награждения победителей XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Гран-при фестиваля получила картина «Живы ли вы?». Главный приз — вазу из ревневской яшмы — председатель жюри кинофестиваля Михаил Калинин вручил режиссеру Ильдару Ягафарову.

Лучшей режиссерской работой признали фильм «Иваново счастье» режиссера Ивана Соснина.

Первый барнаульский кинотеатр решился на показ фильма без разрешения правообладателя

Первый барнаульский кинотеатр решился на показ фильма без разрешения правообладателя

В Барнауле упавшее дерево придавило ребенка по детской площадке.

Инцидент произошел 22 июля около 19:00. Ствол дерева рухнул на детской площадке у торгового центра «Гулливер».

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина выступила в Барнауле

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина выступила в Барнауле

По словам родителей, в результате падения дерева ребенок получил перелом ноги.

В Барнауле ребенок пострадал во время развлечений на батуте.

«Хотела бы предостеречь родителей от беды. Наш сын прыгая на батуте сломал позвоночник, четвертый позвонок от грудной клетки», — рассказала горожанка.

Женщина посоветовала родителям не пускать детей на батуты, чтобы сохранить их здоровье.

В Барнауле люди застряли на аттракционе «Американские горки»

В Барнауле люди застряли на аттракционе «Американские горки»

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