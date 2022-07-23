Такой день. Награды Шукшинского кинофестиваля и две серьезные детские травмы
Главные новости в Алтайском крае 23 июля
23 июля в селе Сростки на горе Пикет прошла церемония награждения победителей XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Гран-при фестиваля получила картина «Живы ли вы?». Главный приз — вазу из ревневской яшмы — председатель жюри кинофестиваля Михаил Калинин вручил режиссеру Ильдару Ягафарову.
Лучшей режиссерской работой признали фильм «Иваново счастье» режиссера Ивана Соснина.
В Барнауле упавшее дерево придавило ребенка по детской площадке.
Инцидент произошел 22 июля около 19:00. Ствол дерева рухнул на детской площадке у торгового центра «Гулливер».
По словам родителей, в результате падения дерева ребенок получил перелом ноги.
В Барнауле ребенок пострадал во время развлечений на батуте.
«Хотела бы предостеречь родителей от беды. Наш сын прыгая на батуте сломал позвоночник, четвертый позвонок от грудной клетки», — рассказала горожанка.
Женщина посоветовала родителям не пускать детей на батуты, чтобы сохранить их здоровье.