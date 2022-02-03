Такой день. Недостаток тестов на ковид и специалистов по опеке в Алтайском крае

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Алтайский край единственный из регионов России отстаёт по тестированию на COVID-19. В ответ на это в региональном правительстве рассказали, что охват тестированием на коронавирус в регионе постоянно увеличивался.

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева рассказала, что в 26 районах Алтайского края только по одному специалисту по опеке и попечительству, что недостаточно для полноценной работы. В двух десятках районов эти специалисты получают менее 18 тыс. руб.

Мэрия Барнаула прервала договоры с перевозчиками, обслуживающими маршруты № 19 и 110. Предприниматели нарушали исполнение месячного планового количества рейсов. За 2021 год они получили 86 претензий и 37 требований об уплате штрафов.

2293 случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии.

Строительство ледового дворца “Алтай” в Барнауле планируют возобновить в 2022 году. Проект уже прошёл новую экспертизу и, согласно ей, на завершение работ необходимо 1,06 миллиарда рублей. Средства будут выделены из краевого бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Арбитражный суд Алтайского края принял заявление о признании банкротом Алексея Меркулова, создателя сети тренажёрных залов “Рельеф” и депутата Барнаульской городской Думы. Иск подал ИП Астраханцев Владислав Валерьевич. Всего за 2021 год в арбитражный суд региона поступило 19 исков к Меркулову.

Бывшему алтайскому сенатору Михаилу Щетинину продлили срок ареста за мошенничество.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заразился коронавирусом. Глава города ушёл на самоизоляцию и проходит амбулаторное лечение. Своё состояние он оценивает как удовлетворительное.