Такой день. Новая дорога, которая решит проблемы с барнаульскими пробками, и штраф для алтайской школы за «поборы»
О главных событиях в Алтайском крае за 22 ноября
Сотрудники барнаульского водоканала устраняют аварию на чугунной водопроводной сети диаметром 300 мм в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Глушкова. Причиной повреждения стали подвижки грунта, которые связаны с похолоданием, — устранить повреждение должны к 12:00 23 ноября.
В Союзе строителей Алтайского края предложили построить в Барнауле новую дорогу для разгрузки основных магистралей города, чтобы решить проблемы с пробками. Для этого потребуется 11-километровая трасса, которая свяжет улицу Попова и Борзовку.
В Барнауле предложили построить 11-километровую дорогу, чтобы победить пробки. Где она пройдёт
В Алтайском крае организовали доследственную проверку по факту неисправности пассажирского самолёта, сообщили amic.ru в барнаульском следственном отделе на транспорте.
В Новоалтайске оштрафовали руководство одной из школ за сбор денег на различные нужды. Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая отметила, что родители учеников и воспитанников детсадов жалуются, что их заставляют сдавать деньги на канцелярские принадлежности, моющиеся средства, иногда просят купить шторы и даже оргтехнику, при этом называется конкретная сумма.