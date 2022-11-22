Такой день. Новая дорога, которая решит проблемы с барнаульскими пробками, и штраф для алтайской школы за «поборы»

Сотрудники барнаульского водоканала устраняют аварию на чугунной водопроводной сети диаметром 300 мм в районе пересечения проспекта Космонавтов и улицы Глушкова. Причиной повреждения стали подвижки грунта, которые связаны с похолоданием, — устранить повреждение должны к 12:00 23 ноября.

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Общество Сотрудники барнаульского водоканала устранят прорыв водопровода на Гущина к 23 ноября

В Союзе строителей Алтайского края предложили построить в Барнауле новую дорогу для разгрузки основных магистралей города, чтобы решить проблемы с пробками. Для этого потребуется 11-километровая трасса, которая свяжет улицу Попова и Борзовку.

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Новости Барнаула В Барнауле предложили построить 11-километровую дорогу, чтобы победить пробки. Где она пройдёт

В Алтайском крае организовали доследственную проверку по факту неисправности пассажирского самолёта, сообщили amic.ru в барнаульском следственном отделе на транспорте.

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Происшествия В Барнауле выясняют причины неисправности пассажирского самолёта

В Новоалтайске оштрафовали руководство одной из школ за сбор денег на различные нужды. Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая отметила, что родители учеников и воспитанников детсадов жалуются, что их заставляют сдавать деньги на канцелярские принадлежности, моющиеся средства, иногда просят купить шторы и даже оргтехнику, при этом называется конкретная сумма.