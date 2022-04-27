Такой день. Новые курорты на Алтае и отправка барнаульской активистки в СИЗО

Барнаульскую активистку, журналистку RusNews Марию Пономаренко отправили на два месяца в СИЗО Санкт-Петербурга по статье о фейках о российской армии. Поводом для возбуждения дела стал пост женщины о драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости

Происшествия Барнаульскую активистку Марию Пономаренко отправили в петербургское СИЗО по делу о фейках о российской армии

В Алтайском крае в районе Белокурихи в ближайшие годы построят новые курорты. В высокой степени готовности к строительству уже находится четырёхзвёздочный санаторный комплекс «Алтай-West». Инвесторы направят в него порядка 8 млрд рублей, чтобы возвести санаторий на 440 номеров. Работать там смогут порядка 500 человек.

Новости

Туризм Курорты на две тысячи номеров появятся в Алтайском крае

В Алтайском крае 27 апреля ввели особый противопожарный режим. В этот период жителям края запрещается посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в ряде мест. Нарушителям грозят штрафы.

Новости

Экология В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим

В мэрии Барнаула рассказали, сколько в городе проживает ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию на 25 апреля, в краевой столице насчитывалось 73 участника ВОВ, 75 бывших блокадников и 79 бывших узников концлагерей. Также в городе живёт 1671 труженик тыла.

Новости

Новости Барнаула Названо число ветеранов ВОВ в Барнауле

Администрация Бийска не смогла определить подрядчика на капитальный ремонт коммунального моста через Бию на Чуйском тракте, который оценивался в 150 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика признали несостоявшимся, так как желающих заявить своё участие в тендере не нашлось.