Такой день. Новые курорты на Алтае и отправка барнаульской активистки в СИЗО
Главные события в регионе за 27 апреля
Барнаульскую активистку, журналистку RusNews Марию Пономаренко отправили на два месяца в СИЗО Санкт-Петербурга по статье о фейках о российской армии. Поводом для возбуждения дела стал пост женщины о драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Барнаульскую активистку Марию Пономаренко отправили в петербургское СИЗО по делу о фейках о российской армии
В Алтайском крае в районе Белокурихи в ближайшие годы построят новые курорты. В высокой степени готовности к строительству уже находится четырёхзвёздочный санаторный комплекс «Алтай-West». Инвесторы направят в него порядка 8 млрд рублей, чтобы возвести санаторий на 440 номеров. Работать там смогут порядка 500 человек.
В Алтайском крае 27 апреля ввели особый противопожарный режим. В этот период жителям края запрещается посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в ряде мест. Нарушителям грозят штрафы.
В мэрии Барнаула рассказали, сколько в городе проживает ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию на 25 апреля, в краевой столице насчитывалось 73 участника ВОВ, 75 бывших блокадников и 79 бывших узников концлагерей. Также в городе живёт 1671 труженик тыла.
Администрация Бийска не смогла определить подрядчика на капитальный ремонт коммунального моста через Бию на Чуйском тракте, который оценивался в 150 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика признали несостоявшимся, так как желающих заявить своё участие в тендере не нашлось.